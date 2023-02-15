تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك اللواء الفايز يتفقد جهوزية القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر وأمالا لقطات لإنقاذ سيدة 74 عامًا بعد 227 ساعة تحت الأنقاض بتركيا وظائف إدارية وفنية شاغرة لدى معادن الموارد البشرية ترد على ادعاءات فيديو امرأة الخبر: بلاغ غير صحيح لقطة لـ هدف عمر السومة العالمي يُهدي العربي النقاط الـ3 8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر إلغاء كل رحلات مطار ميونيخ الجمعة بسبب الإضراب شرط يحمي تاليسكا من العقوبات بعد تصريحاته عن الهلال وظائف شاغرة لدى مجموعة بن شيهون
بين مقطع فيديو، لقطات مصورة لإنقاذ سيدة تبلغ 74 عامًا من تحت أنقاض الزلزال في ولاية كهرمان مرعش بعد مرور 227 ساعة.
وبحسب الفيديو الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، فقد بدت السيدة وهي في حالة إعياء شديد، وقد نجح فريق الإنقاذ في انتشالها عبر فتحة ضيقة، باستخدام معدات الرفع الثقيلة.
وتستمرّ عمليات الإنقاذ في تركيا وانتشال أحياء من تحت الركام، بالرغم من انقضاء فترة نافذة البحث الذهبية التي تشمل أوّل 72 ساعة من الزلزال، والتي يحتمل فيها إنقاذ القدر الأكبر من الضحايا العالقين تحت الأنقاض على قيد الحياة.
وتمكّنتْ فرق الإغاثة في كهرمان مرعش، بعد ظهر اليوم، من إنقاذ سيدة في الـ72 من عمرها، بعد 227 ساعة قضتْها تحت الأنقاض، كما تمكنت من إنقاذ رجل مسنٍّ في الـ77 من عمره بعد 226 ساعة من وجوده تحت الأنقاض، وتمّ إنقاذ سيدةٍ في الـ42 منْ عمرها.
وكان قد جرى ليلاً إنقاذ رجلٍ مسنّ آخر في أديامان، فيما تمكّنتْ فرق الإنقاذ أيضاً في مدينة هاتاي من إنقاذ امرأةٍ أخرى، كما تمّ إنقاذ امرأة وطفلين في أنطاكيا بعد مرور 228 ساعة على الزلزال.