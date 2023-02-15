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كانت عالقة تحت أنقاض منزل دمره زلزال تركيا

لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠١ صباحاً
لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ مسنّة تركية تبلغ من العمر 77 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية أديامان، بعد 212 ساعة.

حالات مماثلة

وكانت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية انتشلت، أول أمس الاثنين، مسنًّا يبلغ من العمر 67 عامًا بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمّر، كما انتشلت صبيًّا في الثالثة عشرة من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض. ومن بين من تم إنقاذهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طفلة عمرها 4 سنوات، وذلك بعد مرور 178 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي، الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.

وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، لافتًا إلى وجود 9,793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.

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