لقطات لإنقاذ مسنّة تركية من تحت أنقاض أديامان بعد 212 ساعة

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تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ مسنّة تركية تبلغ من العمر 77 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية أديامان، بعد 212 ساعة.
الحمدلله تم إنقاذ العمة فاطمة 77 عام بعد 212 ساعة تحت الأنقاض
الله أكبر كم أنت كريم يارب 🥺#زلزال_سوريا_وتركيا pic.twitter.com/CvunuPHlL0قد يهمّك أيضاً
— آكار هاكان 🇹🇷 (@akarh99) February 14, 2023
وكانت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية انتشلت، أول أمس الاثنين، مسنًّا يبلغ من العمر 67 عامًا بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمّر، كما انتشلت صبيًّا في الثالثة عشرة من عمره، بعد أن أمضى 182 ساعة تحت الأنقاض. ومن بين من تم إنقاذهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طفلة عمرها 4 سنوات، وذلك بعد مرور 178 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي، الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.
وأشار بيان إدارة الكوارث إلى مواصلة 35,495 عنصر إغاثة، أعمال البحث والإنقاذ في كافة المناطق المتضررة من الزلزال، لافتًا إلى وجود 9,793 عنصر إغاثة على الأرض من دول أجنبية، يواصلون أعمال البحث والإنقاذ إلى جانب الفرق التركية.