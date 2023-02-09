لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح أول قافلة مساعدات تصل للشمال السوري منذ وقوع الزلزال
وثق مقطع فيديو لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ وهو يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، ذلك بالمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
فريق البحث والإنقاذ السعودي يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع @KSRelief . pic.twitter.com/hTmVpWu4Ip
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) February 9, 2023
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، على الحساب الرسمي بموقع تويتر، مقطع الفيديو، قائلة: فريق البحث والإنقاذ السعودي يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة.
وظهر في مقطع الفيديو عدد من السيارات المستعدة على التحرك لإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
من جانب آخر، بلغ مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعبين السوري والتركي 151 مليون ريال، عبر منصة ساهم.
ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر منصة “ساهم” التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.