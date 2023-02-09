Icon

لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا Icon لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية Icon النصر يتفوق على الوحدة بثنائية رونالدو بالشوط الأول Icon كريستيانو رونالدو يسجل هدفين لـ النصر خلال 20 دقيقة Icon لحظات عصيبة لاستخراج طفل تركي من وضعية مستحيلة Icon السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يخل بنظام الأرصاد الجوية Icon تجربة واقعية لرصد تعامل مستخدمي الطريق مع سيارة الإسعاف Icon إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات تركية Icon التعاون يخسر بثنائية أمام الفتح Icon أول قافلة مساعدات تصل للشمال السوري منذ وقوع الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة

لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

2023-02-09 الساعة 9:41
لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ وهو يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، ذلك بالمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، على الحساب الرسمي بموقع تويتر، مقطع الفيديو، قائلة: فريق البحث والإنقاذ السعودي يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من السيارات المستعدة على التحرك لإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

من جانب آخر، بلغ مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعبين السوري والتركي 151 مليون ريال، عبر منصة ساهم.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر منصة “ساهم” التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم