لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا

وثق مقطع فيديو لقطات لاستعدادات فريق البحث والإنقاذ وهو يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، ذلك بالمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، على الحساب الرسمي بموقع تويتر، مقطع الفيديو، قائلة: فريق البحث والإنقاذ السعودي يكمل تجهيزاته للمشاركة في إغاثة وإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة.

وظهر في مقطع الفيديو عدد من السيارات المستعدة على التحرك لإنقاذ متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

من جانب آخر، بلغ مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعبين السوري والتركي 151 مليون ريال، عبر منصة ساهم.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، عموم المسلمين إلى المسارعة بالإسهام في الحملة الشعبية التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتخفيف آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، ومساعدة الضحايا والمتضررين، وذلك عبر منصة “ساهم” التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.