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ظهرت تصدعات في صخور الشواطئ

لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط بشواطئ عكا

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط بشواطئ عكا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قيام مواطنين من مدينة عكا داخل الخط الأخضر برصد انحسار مياه البحر المتوسط على شواطئها.

حالات مماثلة

جاء ذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها مقاطع فيديو وصور تظهر تراجع مياه البحر في منطقة عدلون اللبنانية، وظهور تصدعات في صخور أحد الشواطئ.

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في حين شهدت شواطئ محافظة شمال سيناء في مصر انحسار منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة؛ ما أثار الذعر لدى الناس.

لكن خبراء قالوا: إن مسألة انحسار مياه البحر مرتبطة بالمد والجزر، ولا ترتبط بالزلازل التي ضربت سوريا وتركيا مؤخرًا.

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