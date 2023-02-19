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في ظاهرة تحدث لأول مره بدون معرفة السبب

لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
لقطات لانحسار مياه البحر المتوسط 15 مترًا في سيناء لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن شواطئ محافظة شمال سيناء شهدت انخفاض منسوب مياه البحر المتوسط في ظاهرة تحدث لأول مرة.

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تراجع ملحوظ

وفوجئ أهالي مدينة العريش، أمس السبت، بتراجع ملحوظ في شاطئ البحر المتوسط قبالة شاطئ مدينة العريش، وعدد من الشواطئ الأخرى، بمنطقة الرواق بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأفاد الأهالي أن تراجع الشاطئ تراوح ما بين 10 إلى 15 مترًا، وهذه ظاهرة تحدث لأول مرة بدون تحديد أسباب لتراجعها.

تفسير الظاهرة

وانتابت حالة من الذعر مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خشية أن تكون هذه الظاهرة تعد مؤشرًا لحدوث هزة أرضية عنيفة في مصر.
فيما نفى خبراء البيئة، ذلك تمامًا، مؤكدين أن الزلزال يحدث نتيجة حدوث حركة في طبقات الكرة الأرضية، وقد يحدث تحت سطح البحر، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بصورة عالية وهو التسونامي، وأن ما حدث في مياه البحر المتوسط، هو ظاهرة المد والجزر، ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر، وتكون واضحة للرائي ومن الممكن أن يكون قد تم التقاطها بوضوح خلال انحسار المياه.

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