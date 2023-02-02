لقطات لانقلاب سيارة إسعاف بعد اصطدامها بحافلة بلندن

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحادث أليم في لندن بين حافلة وسيارة إسعاف مسرعة تتسبب بانقلابها وإصابة عدد من الركاب.

تفاصيل الحادث

ووثق الفيديو، لحظة تعرض سيارة إسعاف مسرعة لحادث مروع أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في لندن ببريطانيا.

وأدى هذا الاصطدام إلى انقلاب السيارة بعد اصطدامها وتبعثر محتوياتها، فضلًا عن خسائر كبيرة في الحافلة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شرطة لندن الشهر الماضي، إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية، بحسب صحيفة ماي لندن.

وعثر المسعفون في مكان الحادث على ثلاث نساء، تتراوح أعمارهن بين 48 و54 و41 عامًا، جميعهن مصابات، وتم نقل ثلاث منهم إلى المستشفى، كما أصيبت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات في نفس الحادث.

ووصلت سيارة إسعاف الى مكان الحادث وقامت مروحية تابعة للشرطة بمسح المنطقة، وتعتقد الشرطة أن الطلقات ربما أطلقت من مركبة متحركة فرت بعد ذلك من مكان الحادث.