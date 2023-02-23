لقطات لانهيار ممرض فلسطيني بعد اكتشاف والده بين مصابي نابلس

أصيب ممرض فلسطيني بحالة من الصدمة أثناء تأدية عمله، بعدما اكتشف أن الشخص الذي يقوم بإنعاشه يكون والده.

انهيار الممرض

وأظهر مقطع فيديو انهيار الممرض وصراخه، في مدينة نابلس، بعدما اكتشف أن والده أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام عينيه.

جاء ذلك بالتزامن مع الاشتباكات التي شهدتها نابلس، صباح أمس الأربعاء بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، جراء اقتحامها.

تصعيد إسرائيلي

وشهدت الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، تصعيدًا إسرائيليًّا دمويًّا، أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًّا و102 مصاب، بينهم 7 بجروح خطيرة، بالإضافة لإصابة 3 صحفيين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حارة الشيخ مسلم، على أطراف البلدة القديمة بنابلس؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها إطلاق الاحتلال النار؛ ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.