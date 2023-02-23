ماريجا يقود الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا لقطات لانهيار ممرض فلسطيني بعد اكتشاف والده بين مصابي نابلس السعودية تتزين بالقمر وكوكبي المشتري والزهرة وكأنه منظر من قصص الخيال العلمي طفل يسوق منتجاته بطريقة مثيرة لجذب الزبائن الاتحاد يصعد لـ صدارة دوري روشن مؤقتًا بالتعادل ضد الرائد مسلح أمريكي يعود لموقع جريمته ويقتل مراسلًا وطفلة طيار أمريكي يلتقط سيلفي مع المنطاد الصيني قبل إسقاطه التشكيل الرسمي لـ مباراة مان يونايتد ضد برشلونة استمتع بالربيع خلال شهري شعبان ورمضان فعاليات متنوعة تعزز الارتباط بالتاريخ السعودي بجامعة الأميرة نورة
أصيب ممرض فلسطيني بحالة من الصدمة أثناء تأدية عمله، بعدما اكتشف أن الشخص الذي يقوم بإنعاشه يكون والده.
وأظهر مقطع فيديو انهيار الممرض وصراخه، في مدينة نابلس، بعدما اكتشف أن والده أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام عينيه.
جاء ذلك بالتزامن مع الاشتباكات التي شهدتها نابلس، صباح أمس الأربعاء بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، جراء اقتحامها.
وشهدت الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس، تصعيدًا إسرائيليًّا دمويًّا، أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًّا و102 مصاب، بينهم 7 بجروح خطيرة، بالإضافة لإصابة 3 صحفيين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حارة الشيخ مسلم، على أطراف البلدة القديمة بنابلس؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين شباب فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللها إطلاق الاحتلال النار؛ ما أدى لسقوط قتلى ومصابين.