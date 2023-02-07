لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا

دخل الشيف التركي الشهير بوراك في حالة بكاء هستيري، حزناً على ضحايا زلزال تركيا أمس.

بكاء واستغاثة

وقال الشيف بوراك: الوضع صعب، ولا نستطيع فعل أي شيء هُنا

وأظهر مقطع فيديو محزن، الشيف بوراك وهو يبكي بحرقة شديدة، ويعبر عن حزنه على ضحايا الزلزال، وما خلفه من دمار ببلاده التي شهدت موجهة زلزاليه هائلة وصلت قوتها إلى 7.8.

ونعى الشيف التركي الشهير بوراك في فيديو لم تتجاوز مدته 24 ثانية، أسر ضحايا الموجات الزلزالية المستمرة بتركيا، مؤازرًا الشعب التركي والسوري فيما تعرضوا له من هلاك ودمار نتيجة الزلازل المدمرة وتوابعها التي لا تزال توابعها قائمة حتى الوقت الحالي.