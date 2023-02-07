طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة
دخل الشيف التركي الشهير بوراك في حالة بكاء هستيري، حزناً على ضحايا زلزال تركيا أمس.
وقال الشيف بوراك: الوضع صعب، ولا نستطيع فعل أي شيء هُنا
وأظهر مقطع فيديو محزن، الشيف بوراك وهو يبكي بحرقة شديدة، ويعبر عن حزنه على ضحايا الزلزال، وما خلفه من دمار ببلاده التي شهدت موجهة زلزاليه هائلة وصلت قوتها إلى 7.8.
ونعى الشيف التركي الشهير بوراك في فيديو لم تتجاوز مدته 24 ثانية، أسر ضحايا الموجات الزلزالية المستمرة بتركيا، مؤازرًا الشعب التركي والسوري فيما تعرضوا له من هلاك ودمار نتيجة الزلازل المدمرة وتوابعها التي لا تزال توابعها قائمة حتى الوقت الحالي.