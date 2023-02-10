لقطات لتجربة الدهان المضيء لسلامة الطرق ليلًا

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير
نشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، صورًا لتجربتها للدهان المضيء (Luminokrom) على موقعين من الطرق التابعة للوزارة.
وأوضحت أن تلك التقنية تعمل على رفع مستوى التنبيه أثناء القيادة ليلًا، وهي تختبرها حاليًّا وتقيمها بهدف استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الطرق.
وأظهرت الصور لقطات للطرق متنوعة خلال إضاءتها بالدهان على موقعين من الطرق التابعة للوزارة.
من جانب آخر، شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر التقنية السنوي ليب 2023 المنعقد بمدينة الرياض، لاستعراض لأبرز تقنياتها الرقمية، من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية سيارة الرصد الذكي المجهزة بأحدث التقنيات الرقابية، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.
وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.
وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتثلة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.