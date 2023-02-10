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بهدف استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الطرق

لقطات لتجربة الدهان المضيء لسلامة الطرق ليلًا

2023-02-10 الساعة 12:45
لقطات لتجربة الدهان المضيء لسلامة الطرق ليلًا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، صورًا لتجربتها للدهان المضيء (Luminokrom) على موقعين من الطرق التابعة للوزارة.

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وأوضحت أن تلك التقنية تعمل على رفع مستوى التنبيه أثناء القيادة ليلًا، وهي تختبرها حاليًّا وتقيمها بهدف استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة الطرق.

وأظهرت الصور لقطات للطرق متنوعة خلال إضاءتها بالدهان على موقعين من الطرق التابعة للوزارة.

من جانب آخر، شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر التقنية السنوي ليب 2023 المنعقد بمدينة الرياض، لاستعراض لأبرز تقنياتها الرقمية، من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية سيارة الرصد الذكي المجهزة بأحدث التقنيات الرقابية، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.

معالج ذكي

وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.

وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتثلة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.

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