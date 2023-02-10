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حاول فرق الإنقاذ تجاذب أطراف الحديث معها لطمأنتها

لقطات لتركية مسنة تتحدث عن الطبخ أثناء إنقاذها

2023-02-10 الساعة 1:47
لقطات لتركية مسنة تتحدث عن الطبخ أثناء إنقاذها
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو لسيدة مسنة في ولاية أنطاكيا، حاول فرق الإنقاذ تجاذب أطراف الحديث معها لطمأنتها.

أفضل طعام في أنطاكيا

وبحسب الفيديو الذي نشرته إدارة الكوارث والطوارئ التركية في الولاية الواقعة جنوب غربي تركيا. ظلت فرق الإنقاذ تتحدث معها في موضوعات اجتماعية خفيفة، بعدما عرفوا أنها قضت ساعات طويلة تحت الأنقاض، ومن أبرز ما سألها فرق الإنقاذ عنه هو أفضل طعام في أنطاكيا، وبالفعل تحدثت معهم السيدة أنها تجيد طهي مختلف أنواع الأطعمة، ليرد عليها المنقذ أنها ستتمكن من إعداد طعام العشاء الليلة.

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وبعد محاولاتٍ امتدّت لساعات، تمكّنت فرق الإنقاذ من إخراج هذه السيدة من تحت الأنقاض بالفعل، وتبين من خلال الفيديو أن السيدة خضعت لإسعافاتٍ أولية فور إخراجها من تحت الركام، وبدت بصحةٍ جيدة.

حصيلة الضحايا

وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر أمس الخميس.

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

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