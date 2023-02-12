لقطات لجمل ينتقم من صاحبه حتى الموت بسبب صفعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات لجمل انتقم من صاحبه، في مركز ترفيهي بمنطقة أومسك الروسية.
وبحسب الفيديو المتداول، قتل حارس تحت أقدام الجمل، بعد أن أصيب بجروح وكسور تعرّض لها نتيجة مهاجمة الجمل له.
ويُظهر الفيديو كيف اعتدى الحارس بالضرب في البداية على وجه الجمل ومحاولة سحبه، إلا أن الجمل هاجمه وعضّه من يده، ثم قام بتلويحه في الهواء.
واستمر الجمل بمهاجمة الرجل الروسي، وعضّه من رأسه، الدعس عليه، دون أن ينجح الحارس في الإفلات منه.
وفي نهاية الفيديو، ظهر الحارس غير قادر على التحرك، والدماء قد سالت من مختلف أنحاء جسده.
ويبلغ الحارس من العمر 51 عاماً، وتوفي في المستشفى متأثراً بجراحه، كما أطلق الحرس في المركز النار على الجمل ما أدى إلى موته.