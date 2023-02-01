لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لجنود عراقيين يسيرون كيلومترات في الصحراء للعودة إلى مدنهم.

13 جنديًا

وتداول رواد السوشال ميديا مشهدًا يوثق سير 13 جندياً عراقياً وهم يقطعون مسافة تصل إلى 6 كيلومترات مشياً على الأقدام.

وأظهر الفيديو، الذي أثار موجة واسعة من الجدل، لحظة خروج الجنود من معسكرهم إلى الشارع الرئيسي، من أجل العثور على سيارةٍ تُوصلهم الى مدنهم لقضاءِ إجازاتهم.