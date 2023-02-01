لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي السعودية عاصمة للفن العربي وليلة صوت الأرض خير دليل جاسم الحربي: استضافة السعودية لـ كأس آسيا 2027 سينفع الأندية واللاعبين إخماد حريق في مستودع بالدمام ولا إصابات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لجنود عراقيين يسيرون كيلومترات في الصحراء للعودة إلى مدنهم.
وتداول رواد السوشال ميديا مشهدًا يوثق سير 13 جندياً عراقياً وهم يقطعون مسافة تصل إلى 6 كيلومترات مشياً على الأقدام.
وأظهر الفيديو، الذي أثار موجة واسعة من الجدل، لحظة خروج الجنود من معسكرهم إلى الشارع الرئيسي، من أجل العثور على سيارةٍ تُوصلهم الى مدنهم لقضاءِ إجازاتهم.