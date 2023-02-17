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باستخدام أحدث المعدات والتقنيات

لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
لقطات لجهود فريق الإنقاذ السعودي الميدانية في 11 موقعًا بأنطاكيا
المواطن - فريق التحرير

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يواصل فريق البحث والإنقاذ السعودي، أعماله الميدانية في مدينة أنطاكيا المتضررة من الزلزال بـ تركيا، مستخدمين أحدث المعدات والتقنيات.

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ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورًا توثق الجهود الميدانية لفرق الإغاثة السعودية في البحث عن الضحايا والعالقين تحت الأنقاض في 11 موقعًا بمدينة أنطاكيا في تركيا.

مسح المناطق المتضررة

وفي وقت سابق، واصل فريق البحث والإنقاذ السعودي عملياته المكثفة في المناطق المتضررة من الزلزال بتركيا، والتي بلغت حتى الآن 9 مواقع في غازي عنتاب، و23 موقعًا في أنطاكيا، ما بين مسح واستطلاع وعمليات، حسبما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني.

خطط عملية وعلمية

وغادر الجمعة الماضية فريق البحث والإنقاذ للمشاركة في إغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله-، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ووصل فريق البحث والإنقاذ إلى تركيا مجهزًا بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، وباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

 

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