لقطات لحادث مروع لسيارة تسلا موديل 3

وثقت كاميرات المراقبة الأمنية في الصين حادثًا مروعًا لإحدى سيارات تسلا موديل 3 مسرعة واصطدامها بحافلة وسيارة أودي.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لسي سي تي في، وقع الحادث يوم 17 فبراير فى مدينة رويان الواقعة في مقاطعة تشجيانج، حيث ظهر سائق سيارة تسلا ذات اللون الأزرق الداكن مسرعًا فوق جسر قبل أن تصطدم السيارة الكهربائية بمطبات، وتحلق قليلاً في الهواء، ويرتفع الجزء الخلفي نحو السماء، وسقطت على طول الجسر قبل أن تعود العجلات الخلفية إلى الطريق.

وبحسب الفيديو، يسرع سائق سيارة تسلا نحو تقاطع مزدحم، ويقطع بين سيارتين، وتستمر السيارة في السير قبل أن تصطدم بالجزء الخلفي للحافلة، مما يؤدي إلى دفع الحافلة إلى الأمام، ثم الاصطدام بسيارة أودي فضية كانت متوقفة على جانب الطريق.

جروح قاتلة

زعمت التقارير الأولية الصادرة من الصين أن راكب تسلا موديل 3 أصيب بجروح قاتلة في الحادث، لكن ظهرت تقارير لاحقة في اليوم تشير إلى أن الراكب نجا من الحادث وتم نقل كل من الراكب والسائق إلى مستشفى محلي، وتلاحظ Car News China أن قوة الشرطة المحلية لم تعلق على الحادث.