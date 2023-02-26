لقطات لحبات البرد تكسو غرب الدوادمي

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وثق مقطع فيديو متداول، تساقطًا كثيفًا لحبات البرد غرب محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.
وفي الفيديو، يمكن رؤية أجواء وحالة من التقلبات الجوية بأحياء غرب المحافظة، مع تساقط البرد وهطول الأمطار.
من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
وتشمل الحالة، أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.