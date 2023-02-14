لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا

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أظهر مقطع فيديو متداول، فريق إنقاذ تمكن من حفر نفق طويل بطريقة معقدة داخل حطام إحدى البنايات التركية التي انهارت بسبب الزلزال.
وبحسب الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل فريق الإنقاذ من خلال النفق لأحد الناجين الذي كان لا زال على قيد الحياة.
وكان الشخص مدفونًا بشدة تحت الأنقاض وتمكن الفريق من إنقاذه.