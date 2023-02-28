لقطات لحي جرول قرب الحرم المكي المقرر إزالته

نشرت قناة “الإخبارية”، تقريرًا عن حي “جرول” المستهدف للإزالة من قبل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية، والقريب من الحرم المكي.

فيديو | لقطات لحي "جرول" المستهدف للإزالة القريب من الحرم المكي #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2Yg7DkYkpm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2023

ووفقًا لما ذكره مراسل “الإخبارية”، من المقرر أن يتم إزالة جزء من الحي بعد أشهر عديدة، مشيرًا إلى أن استُهدف من قبل البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية، ويبعد عن المسجد الحرام ما يقرب من نصف كيلو شمال الحرم المكي الشريف.

إشعار السكان

وأضاف أن العقارات التي سيتم إزالتها تقع في النطاق الشمالي الشرقي للمسجد الحرام، وسوف يتم إزالة هذه العقارات بالكامل، موضحًا أنه تم إشعار السكان وأصحاب المحلات التجارية بضرورة تقديم جميع أوراقهم الثبوتية في المكان المخصص وهو “غرفة مكة”.

ولفت إلى أنه تم استقبال جميع الأوراق الثبوتية للسكان وأيضًا أصحاب العقارات لبدء إجراءات تسليم تلك العقارات، وتسليم التعويضات المناسبة.