Icon

العثور على أقدم سمكة بالتاريخ عمرها 319 مليون سنة Icon معتمرون: جودة الخدمات بالمسجد الحرام مدعاة للفخر لكل مسلم Icon الثلوج تحول شوارع تيكساس إلى حلبة تزلج للسيارات Icon أسباب اختلاف مبلغ الضمان المطور من شهر لآخر Icon لحظة الانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل في أستوديو الحرمين للسديس Icon ريال مدريد يتجاوز فالنسيا بثنائية Icon استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة Icon فيسبوك يعيد خاتمًا نادرًا لصاحبه بعد 34 عامًا Icon سكني يوضح شروط برنامج نقل المديونية Icon تجاوزات الـ تيك توك تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
من المتوقع أن تحصد 110 آلاف دولار في المزاد

لقطات لرسائل شخصية للأميرة ديانا في مزاد علني

2023-02-03 الساعة 3:27
لقطات لرسائل شخصية للأميرة ديانا في مزاد علني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عُرضت مجموعة من الرسائل الشخصية لأميرة ويلز الراحلة ديانا، الزوجة الأولى لملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث، للبيع في مزاد علني، ومن المتوقع أن تحصد 110 آلاف دولار في المزاد.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير عالي الخطورة من ثغرات في منتجات جوجل

Img

إزالة لوحات إعلانية مخالفة على طريق القصيم الرياض السريع

مضمون الرسائل

وتشمل تلك الرسائل، التي يتم الكشف عنها لأول مرة، مكاتبات وبطاقات تتحدث فيها الأميرة ديانا عن أسفها على طلاقها من تشارلز، مع توجيه انتقاد للعائلة الملكية البريطانية، وفقًا لروسيا اليوم.

ومن المقرر أن تعرض حوالي 32 رسالة وبطاقة للبيع كتبت بين عامي 1995 و1996 لصديقيها سوزي وطارق قاسم، اللذين التقت بهما لأول مرة في أغسطس 1995 خلال زياراتها إلى مستشفى “رويال برومبتون”.

وقرر الزوجان بيع هذه الرسائل، مشيرين إلى أن “امتلاك الوثائق مسؤولية كبيرة لم يرغبا في نقلها إلى أولادهما”.

بيع الخطابات

ومن المقرر بيع الخطابات بشكل فردي، وسيتم التبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية التي دعمتها ديانا، من خلال دار مزادات “لاي في بينزانس” في بريطانيا، في 16 فبراير.

وفي رسالة تعود لتاريخ 28 إبريل 1996، كشفت ديانا أنها ألغت رحلة إلى “الأوبرا” بسبب إجهاد انفصالها، وكتبت: “أواجه أوقاتًا صعبة للغاية، والضغط شديد ويأتي من جميع الجهات. من الصعب في بعض الأحيان إبقاء رأس المرء مرفوعًا، واليوم أنا أجلس على ركبتي وأتوق فقط إلى أن يمر هذا الطلاق؛ لأن التكلفة كبيرة”.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 20 مايو 1996، أخبرت سوزي قاسم أن الهواتف في قصر “كنسينغتون” في لندن يتم التنصت عليها.

وكتبت: “لو كنت أعرف قبل عام ما الذي كنت سأمر به أثناء هذا الطلاق، لم أكن لأوافق على الانفصال، إنه يائس وقبيح”.

وعلى الجانب الآخر، عبرت ديانا، في بعض رسائلها عن شكرها للزوجين لإغراقها بالهدايا والدعم العاطفي.

وفي رسالة جديدة بتاريخ 2 ديسمبر 1995 بعد يوم من نصح الملكة إليزابيث الثانية، لنجلها الأمير تشارلز وديانا، بالانفصال، كتبت: “ربما يصفوني بالفراشة، لكنني لا أريد أن أطير بعيدًا عن هذه العائلة الجميلة”، في إشارة إلى عائلة قاسم”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا...
حصاد اليوم

تسريب صورة لأول هاتف ذكي من كوكا...

حصاد اليوم
انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل...
السعودية اليوم

انفتاح البحر الأحمر من أسباب حدوث الزلازل...

السعودية اليوم
الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية...
العالم

الزائر الأبيض يبسط رداءه على دول خليجية...

العالم
مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...
السعودية اليوم

مشاهد لهطول أمطار غزيرة على حي الورود...

السعودية اليوم
مواطنون في قبضة الأمن بينهم امرأة ظهرت...
السعودية اليوم

مواطنون في قبضة الأمن بينهم امرأة ظهرت...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى النهدي

وظائف
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق
الرياضة

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة العراق

الرياضة
أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات
صحة وطب‎

أبرز فوائد مضغ الهيل قتل البكتريا والفطريات

صحة وطب‎