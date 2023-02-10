لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لرضيع يبلغ من العمر 20 يومًا من تحت الأنقاض، ممسكًا بشعر والدته في يده، في ولاية هاتاي التركية.
وبحسب الفيديو، المتداول على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بدا على الرضيع التعب والإنهاك الشديد في أثناء محاولات أفراد الدفاع المدني إفاقته، وكان ممسكًا بخصلة من شعر والدته.
وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الإثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.
ولا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأت بالسرعة المطلوبة.
ومن محافظة أديامان المنكوبة في تركيا، أعلن أردوغان أن أعداد الوفيات جراء الزلزال في تركيا قفزت إلى 18,991 شخصًا.