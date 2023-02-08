لقطات لسقوط حجارة من مصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى

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وثقت لقطات متداولة سقوط أجزاء من حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، في المسجد الأقصى.
وبحسب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أجزاء من حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، مما ينذر بوجود خطر كبير يهدد المسجد الأقصى.
وأفاد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، قائلًا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سقوط حجارة الجهة الخارجية الغربية لمصلى قبة الصخرة المشرفة، ونعتبره حادثة خطيرة، تكشف استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في منع ترميم المسجد الأقصى منذ سنوات، ما يبعث بإنذار خطر يهدد المسجد الأقصى والمصلين، والمعتكفين، والمرابطين فيه.
وخلال العام الماضي، سقطت حجارة سور المسجد الأقصى من الجهة الغربية بسبب حفريات إسرائيلية في محيط المسجد، خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد الأقصى.
ووصف المدير العام لدائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك عزام الخطيب، الوضع بالمريب والخطير في المسجد الأقصى بسبب الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ فترة.