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كان نائمًا على نقالة في طريقه لإجراء عملية

لقطات لسقوط مصعد على مريض سوداني أثناء دخوله

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠١ صباحاً
لقطات لسقوط مصعد على مريض سوداني أثناء دخوله
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو متداول، سقوط مصعد كهربائي على مريض أثناء دخوله للمصعد بأحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم في السودان.

تفاصيل الحادث

وفي الفيديو يمكن رؤية عدد من الأشخاص تجمعوا أمام المصعد الكهربائي، بينما كان المريض نائمًا على نقالة.

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وخلال الفيديو، سمع صوت شخص يتحدث بنبرة غاضبة وهو يشير إلى شخص مُستلقٍ على نقالة، قائلًا: إن هذا الشخص مريض كان في طريقه لإجراء عملية قلب مفتوح، لكن المصعد سقط بالمريض، وباءت كل محاولات إسكات صاحب الصوت الغاضب بالفشل.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والحزن، بعد تداول الفيديو على نطاق واسع من قبل مرتادي السوشيال ميديا بالسودان، ووصفوا الفيديو بأنه تعبير صارخ على التردي الكبير الذي وصلت إليه المستشفيات والمؤسسات الصحية في البلاد.

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