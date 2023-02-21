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دخل لتفقد منزله المنهار بسبب الزلزال الأول

لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
لقطات لشاب سوري ينجو من الموت مرتين تحت أنقاض الزلزال
المواطن - فريق التحرير

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نجا شاب سوري من الموت تحت أنقاض الزلزال مرتين، بعدما دخل لتفقد منزله المنهار بسبب الزلزال الذي وقع منذ أكثر من أسبوعين، وفجأة وقع الزلزال الجديد أمس .

نجا من الموت مرتين

وبحسب الفيديو المتداول، بدأ الشاب في التجول داخل أنقاض منزله، ثم وقع الزلزال الجديد أمس، لينجو الشاب من الموت مرتين، بعد الزلزال المدمر والجديد الذي ضرب البلاد.

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وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات جنوب تركيا بالقرب من الحدود السورية، مساء أمس الاثنين، مما تسبب في حالة من الذعر وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني بعد أسبوعين من أسوأ زلزال تشهده المنطقة في التاريخ الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.

وشعر بالزلزال القوي، الذي تلته هزة ثانية بقوة 5.8 درجات، سكان سوريا ولبنان ومصر وبعض مناطق العراق.

انهيار المباني

وفي سوريا، أشارت تقارير إلى انهيار عدد من المباني بعد الزلزال وانقطاع خدمات الكهرباء والإنترنت في عدد من المناطق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هذا الزلزال أدى لوقوع 470 مصاباً في سوريا.

 

 

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