لقطات لطفل سوري ينعي أشقاءه الثلاثة بكلمات مؤثرة

وثق مقطع فيديو لطفل من مدينة حلب في سوريا، يتفوه بكلمات مؤثرة من فوق دراجته القديمة بأحد شوارع المدينة السورية.

وفاة أشقائه الثلاثة

وأفاد الطفل في مقطع الفيديو الذي سجله له شاب سوري بشأن وفاة أشقائه الثلاثة: الحمد لله هذه إرادة رب العالمين، كاتب لإخواتي الثلاثة يموتوا حاليا، الله يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء.

وفي الفيديو المتداول، استرسل الطفل السوري قائلاً: أختي قولتلها تعالي معي ما ردت على كلامي لأن رب العالمين كاتب لها تموت، كاتب لها تروح على الجنة.

وأكمل الطفل السوري: أنا أصيبت رأسي وأسعفوني، وهذه إرادة رب العالمين، ونحن صامدون إلى الأبد من سوريا وأرض حلب، ولو ربنا كاتب لنا هنطير على الجنة.