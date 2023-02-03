لقطات لظهور الفقع في الشمالية

موعد مباراة الأهلي المصري ضد سياتل ساوندرز والقنوات الناقلة شروط زواج السعودي من أجنبية اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر انهيار أسهم مطاعم السوشي اليابانية بسبب مزحة البكيري يثير الجدل: آل معمر أو جارسيا أحدهما يُغادر النصر قريبًا ! توقعات بموجة باردة وصقيع على 3 مناطق حتى الغد لقطات لاستمرار أعمال البناء بقرية الموظفين بمشروع تروجينا موقف خطير لعبور المواطنين للطرق دون حذر ولقطات توثق الواقعة 4 تعليقات غاضبة بعد تعادل الفتح ضد النصر نصائح لمزارعي النخيل لتجنب آفات فبراير
بينت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور نبات الكمأ “الفقع” في المناطق الشمالية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وشهدت أسواق الكمأ إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.
وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ 10 أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير، كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعًا بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.
ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.