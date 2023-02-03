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بعد حالة مطرية شهدتها المنطقة

لقطات لظهور الفقع في الشمالية

2023-02-03 الساعة 8:53
لقطات لظهور الفقع في الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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بينت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهور نبات الكمأ “الفقع” في المناطق الشمالية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

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إقبال ملحوظ

وشهدت أسواق الكمأ إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.

وسجل سوق الفقع في محافظة رفحاء مبيعات تجاوزت الـ 250,000 ريال خلال الـ 10 أيام الماضية، إذ تعد الأعلى على مستوى المنطقة، بحسب إفادة بائع الفقع فهد فروان، حيث يبدأ سعر الكيلو جرام من الفقع من 350 وأكثر، أما الفقع صغير الحجم فتتراوح أسعاره بين 500 و700 ريال لكرتون الفلين الصغير، كما تتأثر الأسعار بحسب توافد زوار المحافظة من المناطق أو دول الخليج العربي، فيما تشهد أسواق محافظة طريف التي خصصتها بلدية المحافظة بيعًا بكميات متوسطة، إذ وصل سعر الكيلو إلى 200 ريال.

ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.

 

كمأ

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