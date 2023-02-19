لقطات لفندق العنوان في مكة المكرمة قبل افتتاحه

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أعرب أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن سعادته بزيارة فندق العنوان في مكة المكرمة، والاطلاع على الاستعدادات لافتتاحه في شهر رمضان المبارك واستقبال ضيوف الرحمن.
وأشار الخطيب، خلال تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إلى رفع الطاقة الاستيعابية بشكل مستمر لقطاع الضيافة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة لتلبية النمو في أعداد المعتمرين والزوّار.
ونشر الخطيب لقطات مصورة توثق الزيارة من داخل الفندق.
وفي وقت سابق، أعرب عدد من المعتمرين عن مدى رضاهم عن منظومة الخدمات الميدانية التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدعم سخي ولا محدود من لدن القيادة الرشيدة (حفظها الله).
وأجمع المعتمرون على أن ما تقوم به المملكة من خدمات جليلة وعظيمة وتوسعات وتسهيلات لقاصدي بيت الله الحرام يدل دلالة واضحة على تقديرها للمسلمين في أنحاء العالم، مقدمين بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.