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مخلفة خسائر مادية كبيرة

لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية

2023-02-09 الساعة 9:38
لقطات لفيضانات عارمة تغمر شوارع مدينة إيطالية
المواطن - فريق التحرير

غمرت المياه شوارع منطقة سكاليتا زانكليا التابعة لميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية، مخلفة خسائر مادية كبيرة.

فيضانات قوية

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيضانات القوية وهي تجتاح الأزقة الضيقة ومنازل السكان في سكاليتا زانكليا.

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وعبر سكان المنطقة عن غضبهم من المسؤولين، قائلين: إن البنية التحتية في سكاليتا زانكليا ليست مستعدة لهذا النوع من الفيضانات.

ولفتوا إلى أن الفيضان الرهيب الذي ضرب المنطقة في عام 2009 لم يعلمنا شيئًا.

عواصف عنيفة

وأدت العواصف العنيفة إلى موجة من الفيضانات على ساحل صقلية الشرقية، مشيرين إلى أن منطقة ميسينا هي حاليًّا الأكثر تضررًا.

من المعروف أن سكاليتا زانكليا هي منطقة في مدينة ميسينا الحضرية في جزيرة صقلية، وتقع على بعد 180 كيلومترًا من باليرمو.

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