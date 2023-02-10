سوريا: لم تصلنا أي مساعدات إلا من إغاثي الملك سلمان النصر: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوقنا وعلامتنا التجارية لقطات للبناني هاجم بنكًا بالشنيور لاسترداد أمواله مليون ريال من الهلال لـ ضحايا زلزال سوريا وتركيا العلاقة بين الزلازل واكتشاف البترول والمعادن أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا ضبط مواطنين بحوزتهما آلاف الأقراص الخاضعة للتداول الطبي وسلاح الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر بخماسية في العدالة توضيح من حساب المواطن لمن لم يتلقَّ دعم فبراير لقطات لإنقاذ رضيع وأمه بعد مرور 110 ساعات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني هدد أحد البنوك في لبنان باستخدام الشنيور.
وبحسب جمعية المودعين اللبنانيين، فإن هجومًا بـ بالشنيور وقع على فرع بنك الاعتماد المصرفي في المديرج بلبنان.
وفي الفيديو المتداول، حاول اللبناني وهو يحمل الشنيور، فتح باب البنك للحصول على أمواله المودعة والتي فشل في استردادها.
وبحسب الفيديو، حاول اللبناني اقتحام البنك لكن أفراد الأمن رفضوا فتح الأبواب.
وبدأت البنوك اللبنانية، الثلاثاء الماضي، إضرابًا مفتوحًا، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.
وأوضحتِ الجمعيةُ، في بيان، أن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
وطالبت جمعية المصارف، الدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم.