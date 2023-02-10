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حاول فتح الباب لكن الأمن منعه

لقطات للبناني هاجم بنكًا بالشنيور لاسترداد أمواله

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
لقطات للبناني هاجم بنكًا بالشنيور لاسترداد أمواله
المواطن - فريق التحرير

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لبناني هدد أحد البنوك في لبنان باستخدام الشنيور.

هجوم بالشنيور

وبحسب جمعية المودعين اللبنانيين، فإن هجومًا بـ بالشنيور وقع على فرع بنك الاعتماد المصرفي في المديرج بلبنان.

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وفي الفيديو المتداول، حاول اللبناني وهو يحمل الشنيور، فتح باب البنك للحصول على أمواله المودعة والتي فشل في استردادها.

وبحسب الفيديو، حاول اللبناني اقتحام البنك لكن أفراد الأمن رفضوا فتح الأبواب.

وبدأت البنوك اللبنانية، الثلاثاء الماضي، إضرابًا مفتوحًا، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.

وأوضحتِ الجمعيةُ، في بيان، أن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة الاستدعاءات القضائية الأخيرة، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.

وطالبت جمعية المصارف، الدولة بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على كل حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم.

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