Icon

تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد Icon لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا Icon لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال Icon القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد Icon السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا Icon إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا Icon ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء Icon الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها Icon معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين Icon الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وثقها شاب سوري بهاتفه

لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة عاشها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، أثناء الزلزال.

تفاصيل الوقعة

وفي الفيديو، يمكن رؤية الشاب وقد نهض من مكان نومه مع اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

قد يهمّك أيضاً
Img

وزير النقل: انطلاق حافلات مترو الرياض الشهر المقبل

Img

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

وخلال الفيديو، تجول الشاب في البيت بخطوات واثقة متوجهًا نحو الغرف الأخرى للمنزل التي تقطنها بقية أفراد العائلة وهو ينطق الشهادة بشكل متكرر.

وظهرت بعد هدوء الهزة الأرضية جدته وهي جالسة على الأرض وعلا صراخ الأطفال والنساء.

وعلق ناشر الفيديو ويدع بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: إن جميع أفراد العائلة بخير ولم يتعرضوا للأذى.

حصيلة الضحايا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى نحو 19 ألف قتيل، وإنقاذ أكثر من 75 ألفًا، وإجلاء 76 ألفًا آخرين، فيما أعلن وزير البيئة التركي عن أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة