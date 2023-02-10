لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال

وثق مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة عاشها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا، أثناء الزلزال.

تفاصيل الوقعة

وفي الفيديو، يمكن رؤية الشاب وقد نهض من مكان نومه مع اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.

وخلال الفيديو، تجول الشاب في البيت بخطوات واثقة متوجهًا نحو الغرف الأخرى للمنزل التي تقطنها بقية أفراد العائلة وهو ينطق الشهادة بشكل متكرر.

وظهرت بعد هدوء الهزة الأرضية جدته وهي جالسة على الأرض وعلا صراخ الأطفال والنساء.

وعلق ناشر الفيديو ويدع بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: إن جميع أفراد العائلة بخير ولم يتعرضوا للأذى.

حصيلة الضحايا

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى نحو 19 ألف قتيل، وإنقاذ أكثر من 75 ألفًا، وإجلاء 76 ألفًا آخرين، فيما أعلن وزير البيئة التركي عن أكبر حملة لبناء المساكن ما بعد الكارثة.