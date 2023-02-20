لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات

تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية، خلفت 36 قتيلًا في ولاية ساو باولو شمالي البرازيل، وقد يرتفع عدد القتلى، وتعد مدن ساو سيباستياو، وأوباتوبا، وإيلابيلا، وبيرتيوجا، من أكثر المدن تضررًا.

وقال المسؤولون إن ما حدث في تلك المدن عبارة عن كارثة، وتم إلغاء احتفالات الكرنفال حيث تكافح فرق الإنقاذ للعثور على المفقودين والجرحى وأشخاص تخشى وفاتهم تحت الأنقاض.

وضع فوضوي وكارثي

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان إن 35 شخصًا لقوا حتفهم بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في أوباتوبا المجاورة، وأضاف: رئيس البلدية، فيليبي أوغوستو: فرق الإنقاذ لدينا لا تنجح في الوصول إلى عدة مواقع، إنه وضع فوضوي.

وأضاف أوغوستو في وقت لاحق أن هناك عشرات المفقودين وسط انهيار 50 منزلًا في المدينة بسبب الانهيارات الأرضية.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عدة مقاطع توثق الدمار الواسع النطاق، حيث أظهرت منازل غمرتها المياه ولم يظهر منها سوى سقفها، في حين يستخدم السكان القوارب الصغيرة لنقل الأشياء والأغراض إلى مواقع مرتفعة.

انهيار وإغلاق الطرق في البرازيل

وأغلقت الانهيارات الأرضية والفيضانات الطريق الذي يربط ريو دي جانيرو بمدينة سانتوس الساحلية، علمًا بأن الساحل الشمالي لولاية ساو باولو يُعد وجهة كرنفال متكررة للسياح الأثرياء الذين يفضلون الابتعاد عن حفلات الشوارع الضخمة في المدن الكبرى.

ومن جهته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر إنه سيزور المنطقة اليوم الإثنين.