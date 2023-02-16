لقطات للص يسرق تبرعات منكوبي الزلزال من مسجد بأمريكا

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات للص يقتحم مسجدًا ويسرق تبرعات جُمعت لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا بمدينة فلاور ماوند، في ولاية تكساس الأمريكية.
وفي الفيديو المتداول، نزل رجل من سيارة بيضاء حاملًا حقيبة، وتمكن من دخول المسجد من باب غير مغلق، وفق “فوكس نيوز”.
وأظهر الفيديو، الرجل يتوجه لصناديق التبرعات التي كان بداخلها أموال نقدية وشيكات، واستولى عليها، ولوحظ أن اللص كان يرتدي كمامة وسترة أخفت ملامحه.