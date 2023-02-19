لقطات لمأساة عائلة سورية أثناء الزلزال المدمر

عاشت أسرة سورية مأساة إنسانية، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري.

تفاصيل الكارثة

ووفقًا لتقرير بثته قناة العربية، عاد لاجئون سوريون في تركيا، مجددًا إلى الخيمة بعد ما دمر الزلزال منزلهم، وبقي الأطفال دون والدهم، الذي توفي مع شقيقتهم تحت الأنقاض، ويعيشون الأن بخيمة عمهم بمدينة إصلاحية في غازي عنتاب.

وسردت إحدى اللاجئات السوريات، معاناتها، مؤكدة أن طفلها الصغير كان على يمينها، وابنتها المتوفاة الأخرى على يسارها، فحملت ابنها الصغير إلى الخارج، ووجدت زوجها قد توفي.

لم يستطع انتشال جثة أخي

من جانبه، قال شقيق الزوج، إنه لم يستطع انتشال جثة أخيه، مضيفًا: رأيت يده وأصابعه من تحت الأنقاض، وكانت بنته أسفله، فحاولت في الحفر بأصابعي كي أقوم باستخراجه، ولكني لم أستطع.

من المعروف أن زلزالاً بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا يوم 6 فبراير الجاري، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

وارتفع عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط، الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا إلى أكثر من 46 ألف قتيل، وعشرات آلاف المصابين، الذين ما زال الآلاف منهم يخضعون للعلاج.

ارتفاع أعداد القتلى

وأعلن رئيس هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد ارتفاع حصيلة أعداد قتلى الزلازل إلى 40.642 شخصاً، مشيراً إلى استمرار عمليات الإنقاذ والعثور على ناجين رغم مضي أكثر من 12 يوماً على وقوع الزلازل.

وقال رئيس آفاد يونس سيزر، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن الزلازل أثرت على ما يقرب من 10 آلاف حي سكني في 11 ولاية جنوبي تركيا.

الهزات الارتدادية

وأشار إلى أن عدد الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال الأول تجاوزت 5.700، مؤكداً أن جهود الإنقاذ لا تزال مستمرة لليوم الثالث عشر.

وتابع: عمليات الإنقاذ تجري بحساسية كبيرة. وجرى إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في اليوم الثالث عشر، مما منحناً مزيداً من الأمل.

فرق البحث

وذكرت وكالة الأناضول أن فرق البحث والإنقاذ تسابق الزمن من أجل العثور على ناجين من بين أنقاض آلاف المباني المدمرة التي انهارت جراء زلزال كهرمان مرعش العنيف الذين أثر على مساحات شاسعة في تركيا وسوريا.

وكانت فرق البحث والإنقاذ تمكنت من إخراج 3 أشخاص بينهم طفل من حطام مبنى مدمر في قضاء أنطاكيا مركز ولاية هاتاي جنوبي تركيا بعد 296 ساعة من وقوع الزلزال.