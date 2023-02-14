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أثناء البحث عن الحيوانات الأليفة تحت الأنقاض

لقطات لمتطوعين يقنعون كلبًا بمغادرة جثة صاحبه تحت الأنقاض

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
لقطات لمتطوعين يقنعون كلبًا بمغادرة جثة صاحبه تحت الأنقاض
المواطن - فريق التحرير

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بين مقطع فيديو متداول، قيام مجموعة من متطوعي اتحاد حقوق الحيوانات التركية، بالبحث عن الحيوانات الأليفة من تحت الأنقاض أو المباني السكنية المهجورة، بعد 8 أيام من كارثة الزلزال.

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إنقاذ الحيوانات

وأظهر مقطع فيديو، نشرته قناة يورونيوز عربية، مجموعة المتطوعين وهم يقتحمون شقة مهجورة كان بها كلب على قيد الحياة. ومقاطع مصورة أخرى تناولت المستشفى الميداني لرعاية الحيوانات الأليفة.

وضرب زلزال قوي، تركيا وسوريا، بقوة 7.8 درجات، فيما تجاوزت حصيلة الضحايا أكثر من 37 ألف شخص في البلدين، وفق أحدث حصيلة غير نهائية، كما حذّرت الأمم المتحدة من أنها قد “تتضاعف”.

مستشفيات ميدانية

وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في أربع مدن تركية لرعاية الحيوانات الأليفة.

ونجح المتطوعون بإنقاذ كلبين، أحدهما لم يرغب بمغادرة جثة صاحبه.

وقال متطوع آخر من مستشفى ميداني: نواجه صعوبة بإيجاد الطعام المخصص للطيور والدجاج.

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