لقطات لمحتجين في مدينة خاش الإيرانية يهتفون ضد النظام

وثق مقطع فيديو متداول، تظاهر مئات المواطنين الإيرانيين، في مدينة خاش، في ذكرى مرور 40 يومًا على إعدام متظاهرين، وهتفوا ضد النظام الحاكم، بحسب “الحدث”.

إطارات محترقة

وبينت لقطات منشورة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر وعدة وسائل تواصل اجتماعي، إطارات محترقة تسد أحد الطرق، احتجاجًا على سياسة الاعتقالات التي تتبعها السلطات الإيرانية لإخماد الاحتجاجات التي انطلقت منذ عدة أشهر بعد مقتل الشابة مهسا أميني داخل أحد مراكز الاحتجاز.

وشهدت إيران أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أسابيع، بعد أن نظمت حشود صغيرة مسيرات ليلية في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصاً يهتفون “امرأة، حياة، حرية” و”الموت لخامنئي”، في إشارة إلى المرشد الأعلى.

وجاء ذلك عقب دعوات لإحياء الذكرى الأربعين لرجلين أعدما بتهم تتعلق بالاحتجاج، وهما محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني.

وقالت الأمم المتحدة: إنهما واجها محاكمات جائرة بناءً على اعترافات قسرية.

احتجاجات مدن إيرانية

وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرتها وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية (HRANA) مظاهرات في العاصمة طهران، وكذلك في مدن كرج وأصفهان وأراك وإيذج.

وفي المناطق الكردية الغربية بإيران، تظهر مقاطع فيديو عبر الإنترنت نشرتها منظمة هينغاو الكردية لحقوق الإنسان شوارع أُضرمت فيها النيران في مدينة سنندج.

كما هتفت حشود من المحتجين، الجمعة، ضد الحكومة الإيرانية في مدينة زاهدان المضطربة ذات الأغلبية السنية في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ومنذ أسابيع خرج الناس إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة للتظاهر تنديدًا باحتجاز السجناء السياسيين البلوش، في عدة مدن في سيستان وبلوشستان.