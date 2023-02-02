لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر

تستمر الأعمال على قدم وساق في المنتجع الجبلي بمشروع البحر الأحمر تمهيدًا لافتتاحه خلال العام المقبل.

وحدات فندقية منحوتة

وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لمشاريع 2030 بموقع “تويتر”، يحتوي المشروع على 60 وحدة فندقية منحوتة بداخل الجبل، بالإضافة الى المطاعم والمرافق الترفيهية ومرافق للاستجمام.

ونشرت الحساب صورًا للمنتجع الجبلي وصورًا للعاملين بالمشروع.

المنتجع الجبلي

يشار إلى أن أعمال بناء المنتجع الجبلي “ديزرت روك” بدأت في يوليو 2021، لينضم إلى وتيرة العمل المتواصلة لمشروع البحر الأحمر، الذي بلغ محطات مهمة في أعمال تطويره، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال أول ضيوفه خلال العام المقبل.