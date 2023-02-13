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كان يحاول قتل الطفل منفذ العملية

لقطات لمقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله في القدس المحتلة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
لقطات لمقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله في القدس المحتلة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، عمليتي طعن في البلدة القديمة، وعند حاجز مخيم شعفاط، نفذها طفلان، وأسفرتا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن.

مقتل جندي بنيران زميله

وقُتل جندي إسرائيلي بنيران زميله، الذي كان يحاول قتل الطفل منفذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، شمالي القدس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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فيما أسفر الهجوم الذي وقع في وقت سابق الاثنين، في البلدة القديمة، عن إصابة مستوطن واعتقال منفذ الهجوم.

وكان إسرائيليان قد قتلا وأصيب 4 آخرون، الجمعة، في عملية دهس بحي راموت في القدس الغربية.

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