لقطات لمقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله في القدس المحتلة

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شهدت مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، عمليتي طعن في البلدة القديمة، وعند حاجز مخيم شعفاط، نفذها طفلان، وأسفرتا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطن.
وقُتل جندي إسرائيلي بنيران زميله، الذي كان يحاول قتل الطفل منفذ عملية الطعن عند حاجز مخيم شعفاط، شمالي القدس، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
فيما أسفر الهجوم الذي وقع في وقت سابق الاثنين، في البلدة القديمة، عن إصابة مستوطن واعتقال منفذ الهجوم.
وكان إسرائيليان قد قتلا وأصيب 4 آخرون، الجمعة، في عملية دهس بحي راموت في القدس الغربية.