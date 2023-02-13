لقطات لممرضات يهرعن لحماية حديثي الولادة بأجسادهن من زلزال تركيا

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انتشرت لقطات متداولة تظهر ممرضات يهرعن لحماية أطفال حديثي الولادة بأجسادهن ويرفضن الهرب.
وبحسب مرتادي تويتر، فقد وثقت كاميرات المراقبة هذا المقطع في حضانة بأحد مشافي مدينة غازي عنتاب أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا.
يشار إلى أن زلزالًا بلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية؛ ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.