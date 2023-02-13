لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال

وثق مقطع فيديو متداول لحظات لممرضة تركية في مستشفى غازي عنتاب، تهرول لتنقذ طفلاً مريضًا كان في السرير بمفرده أثناء وقوع الزلزال.

تفاصيل الوقعة

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي هرولت الممرضة شيماء إلى داخل المستشفى لتنقذ الطفل بدلًا من النجاة بنفسها لحظة الزلزال.

وقامت فرق الإنقاذ السعودية بإسعاف فتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا، نتيجة للزلزال المدمر.

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة قد وصلت مطار غازي عنتاب، فجر اليوم الاثنين، وتحمل على متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال سعودي.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.