Icon

لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة Icon الاتحاد يُطارد النصر ويسابق الزمن لكسر رقمه السلبي أمام العدالة Icon وصول الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى تركيا Icon لحظة وصول مساعدات مركز الملك سلمان إلى غازي عنتاب Icon الهلال يسعى لكسر تفوق الريال أمام الأندية السعودية بمونديال الأندية Icon لقطات لرضيع عمره 20 يومًا يخرج ممسكًا بخصلة من شعر أمه Icon إجلاء جميع السعوديين من مناطق الزلزال لمناطق آمنة Icon 16 وظيفة شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon لقطات لإنقاذ رضيع عمره 10 أيام بعد 90 ساعة بمبنى منهار بتركيا Icon الهلال الأحمر السعودي يباشر حالة صعبة لطفل في غازي عنتاب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كانت أشبه بالمعجزة

لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجا شاب تركي من الموت بأعجوبة بعد 94 ساعة من الحصار تحت ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد فجر الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
Img

انتقاد بايدن بسبب فشله بإدارة أزمة المنطاد الصيني

Img

فييتو يقرب الهلال من نهائي مونديال الأندية بثالث الأهداف

لحظات الإنقاذ

ووفقًا لتقرير نشرته قناة العربية، كانت عملية إنقاذ عدنان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، أشبه بالمعجزة بعد 94 ساعة من تحت الأنقاض.

ولم تفقد والدة الشاب الأمل وكانت في انتظاره، وسالت دموعها عند رؤيته يخرج من تحت الأنقاض في مشهد مؤثر يدمي القلوب.

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.

أحياء تحت الأنقاض

ولا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأتِ بالسرعة المطلوبة.

ومن محافظة أديامان المنكوبة في تركيا، أعلن أردوغان أن أعداد الوفيات جراء الزلزال في تركيا قفزت إلى 18,991 شخصًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030
السعودية اليوم

بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030

السعودية اليوم
الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...
الرياضة

الفيصلي يواجه الرياض ضمن 5 مباريات اليوم...

الرياضة
الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع
آخر الاخبار

الاتفاق يفقد نعيم سليتي 4 أسابيع

آخر الاخبار
لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...
السعودية اليوم

لقطات لـ صحن المطاف وهو ممتلئ بالمعتمرين...

السعودية اليوم
مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

مباراتان غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة
الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...
السعودية اليوم

الدوام في جامعة الشمالية الساعة التاسعة صباحًا...

السعودية اليوم
التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن
الرياضة

التشكيل المثالي للجولة الـ15 في دوري روشن

الرياضة