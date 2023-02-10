لقطات مؤثرة لدموع أم لحظة خروج ابنها من أسفل الأنقاض بعد 94 ساعة

نجا شاب تركي من الموت بأعجوبة بعد 94 ساعة من الحصار تحت ركام الزلزال المدمر، الذي ضرب البلاد فجر الاثنين.

لحظات الإنقاذ

ووفقًا لتقرير نشرته قناة العربية، كانت عملية إنقاذ عدنان الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، أشبه بالمعجزة بعد 94 ساعة من تحت الأنقاض.

ولم تفقد والدة الشاب الأمل وكانت في انتظاره، وسالت دموعها عند رؤيته يخرج من تحت الأنقاض في مشهد مؤثر يدمي القلوب.

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.

أحياء تحت الأنقاض

ولا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأتِ بالسرعة المطلوبة.

ومن محافظة أديامان المنكوبة في تركيا، أعلن أردوغان أن أعداد الوفيات جراء الزلزال في تركيا قفزت إلى 18,991 شخصًا.