لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا

نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

طائرات إغاثية

كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وصول معدات الإنقاذ

وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول معدات الإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المحتجزين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.

ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.