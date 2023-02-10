تاريخ مواجهات الهلال أمام الأندية الإسبانية قبل لقاء ريال مدريد لقطات مباشرة لوصول فريق الإنقاذ السعودي إلى تركيا لقطات للحظات عصيبة عاشتها عائلة سورية بأنطاكيا أثناء الزلزال القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد السعودية تستخدم أضخم الطائرات بالعالم لنقل معداتها الإغاثية لتركيا إنهاء مهام السفير المغربي لدى فرنسا رسميًا ضمك يرتضي بالتعادل مع الفيحاء الرائد يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في أبها معدات إنقاذ سعودية متطورة تصل تركيا لإنقاذ العالقين الطائي يهزم الاتفاق ويتذوق طعم الانتصارات بعد 5 هزائم متتالية
نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن العالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
فيديو | لقطات مباشرة لـ #الإخبارية لوصول فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى مطار غازي عنتاب في تركيا pic.twitter.com/iFNovcUpSV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
تأتي جهود المملكة لدعم المتضررين تنفيذًا لتوجيهات القيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتقديم التسهيلات للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
كانت المملكة قد أرسلت طائراتها الإغاثية الرابعة والخامسة وعلى متنها أطنان من المواد الإغاثية تشمل مواد غذائية وخيامًا وبطانيات وسجادًا وأكياس إيواء ومستلزمات طبية، بالإضافة لفرق الإنقاذ وأحدث المعدات والأجهزة لإغاثة المتضررين من الزلزال.
وفي وقت سابق، نشرت “قناة الإخبارية” لقطات من وصول معدات الإنقاذ إلى مطار غازي عنتاب في تركيا، وذلك استعدادًا للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عن المحتجزين تحت الأنقاض عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي.
فيديو | وصول معدات الإنقاذ السعودية إلى مطار غازي عنتاب في #تركيا #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/osyyr3WAuR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023
ومن جهته، أوضح عضو فريق الإنقاذ العقيد محمد الشهراني، في حواره لبرنامج “نشرة النهار” على “قناة الإخبارية”، وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات والآليات التي ستسهم في عمليات البحث والإنقاذ، لافتًا إلى وصول عدد الفريق إلى 93 شخصًا.
فيديو | عضو فريق الإنقاذ السعودي العقيد محمد الشهراني: وصول طائرة الإنقاذ محملة بأحدث التجهيزات ويبلغ عدد الفريق 93 شخصا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/rhKpNSYA88
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2023