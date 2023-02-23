وفاة امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل أو بعد الولادة مباشرة لقطات مبهجة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس جماهير الليث تهاجم أحد المحترفين بعد مباراة الشباب والدحيل مسيرات عسكرية مبهرة في الدرعية احتفالًا بـ يوم التأسيس تراجع أسعار الأراضي السكنية في حي قرطبة بالرياض هزة بقوة 4.8 ريختر تضرب الحدود التركية السورية شعر بها سكان لبنان العضلة الخلفية تحرم النصر من تاليسكا لـ 4 أسابيع وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي يقظة سائق قطار تمنع وقوع كارثة في مصر تشكيل مباراة الاتحاد والرائد
لا زالت أجواء الاحتفالات بذكرى يوم التأسيس تضيء منطقة بوليفارد رياض سيتي، وسط تفاعل واسع من الزائرين، حيث عبروا عن فخرهم واعتزازهم بالمملكة ويوم تأسيسها عبر أزيائهم التي تحكي أصالة البدايات وعراقة الدولة السعودية وتاريخها في المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت عدسة “المواطن” مظاهر الاحتفالات المبهجة والسعيدة، ولعل أبرزها الزي التقليدي، حيث حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.
وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم.
نستعرض فيما يلي أجمل اللقطات: