لقطات متداولة للمدن التركية قبل وبعد كارثة الزلزال

وثقت لقطات متداولة، حجم الدمار الذي خلفه الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين، والذي تواصل حصيلة ضحاياه ارتفاعها حيث بلغت حتى الآن 8300 قتيل، فضلًا عن الدمار الهائل.

وتأكيدًا لحجم الدمار الذي خلفه الزلزال، التقطت الأقمار الصناعية، صورًا تظهر منطقة سكنية واسعة، محاطة بمناطق خضراء قبل وبعد الكارثة.

وبحسب الصورة التي التقطت في 4 فبراير، أي قبل الزلزال، شوهدت المنازل والمناطق الخضراء قبل أن يحل التدمير بالمنطقة.

في حين كشفت الصورة الثانية التي التقطت في 7 فبراير، أي غداة الزلزال، عن حجم الدمار الهائل، حيث تحولت لمدينة أشباح لا يسمع فيها سوى أصوات الاستغاثات، ولا تشم فيها سوى رائحة الموت، وفق خدمة “ميكسار تكنولوجييز” للأقمار الصناعية.

كما نشرت الخدمة صورة متحركة تظهر فيها آثار الدمار بعد الزلزال.

We will be activating our Open Data Program (https://t.co/KG4Ln7Gvck) for the powerful #earthquakes in #Turkey and #Syria. Please stay tuned for that notification. Seen here is another before (Oct 4, 2022) and after (Feb 7, 2023) view of #Islahiye, Turkey and the destruction. pic.twitter.com/jd8KakGRgb

— Maxar Technologies (@Maxar) February 7, 2023