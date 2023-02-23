اليابان تُعيد باندا لموطنها الأصلي بالدموع وصيحات الوداع ميسي يرفض طلب والده بسبب الهلال ويحدد ناديه الجديد لقطات مثيرة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس رد قانوني يحسم الجدل حول إمكانية ضم الهلال لبديل ماثيوس بيريرا آلية استحقاق أبناء المشترك المتوفى لمعاش التأمينات إنتر ميلان يخطف فوزًا قاتلًا ضد بورتو وفاة طيار بريطاني بسكتة قلبيّة بالجو مانشستر سيتي يسقط بفخ التعادل أمام لايبزيج مواطنة تقدم عرضًا مثيرًا بالزلاجة المائية في يوم التأسيس أحلام تتألق بالزي السعودي في يوم التأسيس
وثقت عدسة “المواطن” لقطات مبهجة للزائرين بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، خلال احتفالات يوم التأسيس، حيث عبروا عن فخرهم بالمملكة ويوم تأسيسها عبر أزيائهم التي تحكي أصالة البدايات وعراقة الدولة السعودية وتاريخها في المنطقة.
حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.
وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم.