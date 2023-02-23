لقطات مثيرة بعدسة “المواطن” لاحتفالات بوليفارد الرياض بيوم التأسيس

وثقت عدسة “المواطن” لقطات مبهجة للزائرين بمنطقة بوليفارد رياض سيتي، خلال احتفالات يوم التأسيس، حيث عبروا عن فخرهم بالمملكة ويوم تأسيسها عبر أزيائهم التي تحكي أصالة البدايات وعراقة الدولة السعودية وتاريخها في المنطقة.

الزي التقليدي

حرص الزوار على ارتداء الأزياء الوطنية المعبرة عن الموروث التقليدي السعودي الذي يمتد لأكثر من 3 قرون، مستمتعين بالمقطوعات الموسيقية والأناشيد الوطنية.

فخر واعتزاز

وعكست احتفالات بوليفارد رياض سيتي مظاهر الاحتفاء التي يعيشها السعوديون، اعتزازًا بماضي أجدادهم والأمجاد التي سطروها في عقود وأزمنة سابقة ما زالت تزدهر وتتطور حتى اليوم.