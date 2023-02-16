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منها المها العربي وغزال الريم والثعالب

لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” لقطات لـ المها العربي وغزال الريم والثعالب والقطط البرية والذئب العربي والضب والحجل الرملي والنيص، داخل هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، الحيوانات الفطرية وهي تتحرك نهارًا وليلًا داخل المحمية.

الجدير بالذكر أن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية محمية طبيعية تمتد على مساحة 11,300 كم2 شمال شرق مدينة الرياض في الجنوب الغربي من صحراء الدهناء، وتضم المحمية روضة خريم ومركز غيلانة والمناطق المحيطة.

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