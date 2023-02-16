السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد طائرات الإغاثة السعودية الأولى عالميًّا وصولًا لشمال غرب سوريا 8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون
وثقت “قناة الإخبارية” لقطات لـ المها العربي وغزال الريم والثعالب والقطط البرية والذئب العربي والضب والحجل الرملي والنيص، داخل هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
فيديو | مشاهد من كاميرات المراقبة لـ "المها العربي وغزال الريم والثعالب والقطط البرية والذئب العربي والضب والحجل الرملي والنيص" في هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية#الإخبارية pic.twitter.com/JLyZCkjhYaقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 15, 2023
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، الحيوانات الفطرية وهي تتحرك نهارًا وليلًا داخل المحمية.
الجدير بالذكر أن محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية محمية طبيعية تمتد على مساحة 11,300 كم2 شمال شرق مدينة الرياض في الجنوب الغربي من صحراء الدهناء، وتضم المحمية روضة خريم ومركز غيلانة والمناطق المحيطة.