لقطات مذهلة لدخول كويكب المجال الجوي للأرض

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عاش سكان جنوب بريطانيا تجربة مثيرة عندما شاهدوا بأعينهم دخول كويكب صغير للمجال الجوي لكوكب الأرض، ليحترق أمامهم ويضيء السماء في مشهد فريد.
وشوهد الكويكب، الذي أُطلق عليه اسم Sar2667، والبالغ طوله مترًا، في حدود الساعة الثالثة فجرًا، بتوقيت غرينتش، صباح الاثنين.
واعتبرت وكالة الفضاء الأوروبية، أن التنبؤ مسبقًا بدخول الكويكب المجال الجوي للأرض، علامة على التقدم السريع في القدرات العالمية لاكتشاف الكويكبات.
وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن الجسم من المتوقع أن يصطدم بأمان بالغلاف الجوي للأرض، بالقرب من مدينة روان الفرنسية، وبدورها، قالت منظمة النيزك الدولية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بلجيكا، إن الجسم دخل على بعد 4 كيلومترات من الساحل الفرنسي، ويحدث تأثير كرة نارية.
ووثق الكثير من سكان جنوبي إنجلترا الحدث الفريد بكاميرات هواتفهم الذكية، وشاركوها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال أحد مستخدمي تويتر: الكويكب أضاء السماء بوميض وردي، لقد كان مذهلًا.
وكان آخر كويكب يُتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض، شوهد في السماء فوق أونتاريو في كندا، في نوفمبر من العام الماضي.
وفي يناير، كان كويكب بحجم حافلة صغيرة في مسار تصادم مباشر مع الأرض، ويعتقد الخبراء أنه من المحتمل أن يكون قد تفكك في الغلاف الجوي قبل الاصطدام.