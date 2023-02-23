لقطات مرعبة لخروج تمساح من بحيرة لالتهام امرأة

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأنه توفيت غلوريا سيرج البالغة من العمر 85 عامًا، بعد أن سحبها التمساح البالغ طوله 10 أقدام، عندما حاولت إنقاذ كلبها المحبوب تروبر من براثن الزاحف يوم الاثنين الماضي.

محاولة لإنقاذ الكلب

تم التقاط اللحظات الأخيرة لسيرج بكاميرا الحياة البرية في منطقة مخصصة للمتقاعدين في فورت بيرس، فلوريدا. يمكن رؤية المسنة وهي تمشي على طول البحيرة مع كلبها عندما يظهر التمساح على السطح ويتوجه صوبهما بسرعة فائقة.

حاولت سيرج إبعاد الكلب عن فكي التمساح، لكن التمساح أمسك بها بدلاً من ذلك، وشوهد وهو يسحبها إلى البحيرة. وقالت جارتها الخائفة كارول توماس، 76 عامًا، لـ “Inside Edition” إنها حاولت مساعدة المرأة أثناء اتصالها بالشرطة. وقالت إن التمساح شدها إلى البحيرة، وما هي إلا لحظات حتى اختفت.

انتشال الجثة

وتم انتشال جثتها من البحيرة، كما تم العثور على التمساح وقتله مع العلم أن سلطات فلوريدا حذرت السكان مرارًا من خطورة المشي مع حيواناتهم الأليفة بالقرب من البحيرات في المنطقة.

وتعد سيرج هي ثالث ضحية يقتلها تمساح في فلوريدا منذ يوليو الماضي. فقد قُتلت امرأة مسنة أخرى على يد اثنين من التماسيح بعد سقوطها في بركة في يوليو 2022. كانت المرأة، التي لم تُعرف هويتها، تكافح من أجل البقاء عندما شوهد اثنان من التماسيح يمسكان بها. وفي مايو 2022، تم العثور على جثة شون توماس ماكغينيس البالغ من العمر 47 عامًا مفقودة الأطراف في البحيرة في جون إس تايلور بارك في لارجو، فلوريدا.