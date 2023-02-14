لقطات مروعة من داخل منزل دمره الزلزال في تركيا

أظهرت لقطات مصورة من داخل أحد المنازل التي ضربها الزلزال، حجم الدمار الذي أصاب المكان.

الجثث تفوح بالمكان

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لمراسلها في تركيا، الطرق التي تستخدمها فرق الإنقاذ للبحث عن المفقودين والمحتجزين داخل المباني المنهارة، من خلال إدخال كاميرات دقيقة في فتحات الركام.

وبحسب مراسل الإخبارية، فإن رائحة الموت والجثث تفوح بالمكان، مشيرًا إلى لحظات مرعبة عاشها أهل أحد المنازل أثناء وقوع الزلزال.

ارتفاع عدد الوفيات

وأعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد إلى نحو 32 ألف شخص، وقد نقلت وكالة الأناضول، عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 31974 شخصًا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق اليوم أن نحو 20 مليون شخص تضرروا جراء الزلزال، مضيفًا أن أكثر من 81 ألف مصاب نجوا وعددًا كبيرًا منهم غادر المستشفيات بعد تلقّي العلاج.

تضرر آلاف المباني

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، مما يترك ملايين الأشخاص في خطر التشرد، وما يزيد الوضع خطورة هو درجات حرارة الطقس المتجمدة حاليًا.

استمرار أعمال الإنقاذ

ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

وتمكن رجال الإنقاذ بالفعل من انتشال بعض الأشخاص رغم مرور أكثر من 200 ساعة، ولكن بالطبع تتضاءل أرقام الناجين بسبب انخفاض فرص البقاء على قيد الحياة في تلك الظروف.