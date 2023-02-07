Icon

تركيا تحركت 3 أمتار جراء الزلزال المدمر Icon ظهور الفقع في فناء مدرسة الصداوي بحفر الباطن Icon لقطات من أمطار طريف وضواحيها Icon مشهد مذهل.. سورية تلد تحت أنقاض الزلزال وتفارق الحياة مع عائلتها Icon التأمينات الاجتماعية تطلق الإنسان الرقمي أمين Icon رسميًا.. واتساب تعلن عن دعم الحالة الصوتية Icon عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض Icon أسباب تكوين العواصف الغبارية Icon نقل مواطنة من جورجيا إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي Icon إنقاذ حياة طفلة ابتلعت “قلادة” في المدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
درجة الحرارة وصلت 5 مئوية

لقطات من أمطار طريف وضواحيها

2023-02-07 الساعة 2:33
لقطات من أمطار طريف وضواحيها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

ووثق العديد من مرتادي موقع تويتر أمطار طريف في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم؛ داعين الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

قد يهمّك أيضاً
Img

أردوغان يعلن حدادًا وطنيًا لمدة أسبوع على ضحايا الزلزال

Img

منصة قوى: لا يمكن نقل رصيد تأشيرة العمل المؤقت

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب نشامى طريف تصوير عبدالعزيز العوفي، الأمطار الغزيرة فيما تراجعت درجات الحرارة إلى 5 درجات.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر منطقتا الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم