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لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة رغم مرور 9 أيام على الزلزال الكبير

لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
لقطات من إنقاذ 12 شخصًا في تركيا بعد 222 ساعة تحت الأنقاض
المواطن- فريق التحرير

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تمكنت فرق البحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، من إخراج سيدة من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش التركية بعد مرور 222 ساعة على وقوع الزلازل المدمرة.

وبحسب شبكة TRT التركية، فقد نجحت فرق البحث والإنقاذ بانتشال السيدة مليكة إمام أوغلو، البالغة 42 عامًا، بعد أن رصدت صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني.

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انتشال 12 شخصًا من تحت الأنقاض

وكانت السيدة مليكة واحدة من ضمن 12 شخصًا تم إنقاذهم، اليوم الأربعاء، في تركيا، ذلك بعد مرور نحو 9 أيام من الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إسماعيل، في مؤتمر صحفي: أنقذنا اليوم 12 شخصًا من تحت الأنقاض، وفرق الإنقاذ تواصل عملها.

ويُذكر أن زلزال شرق المتوسط يوصف بأنه متعدد الطوابق أي أنه ذو قوة تدميرية كبيرة، وقد وقعت هزتان كبيرتان متتاليتان، ما أدى إلى تضرر المباني في الزلزال الأول الذي استمر 75 ثانية فيما انهارت أو زادت الأضرار في الزلزال الثاني الذي دام 25 ثانية.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أثر على منطقة جغرافية شاسعة شملت 10 ولايات يبلغ عدد سكانها نحو 13.5 مليون نسمة في وقت يبلغ فيه عدد سكان تركيا قرابة 86 مليون نسمة.

الزلزال الأسوأ بتاريخ تركيا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده، ارتفع إلى خمسة وثلاثين ألفًا وأربعمئة وثمانية عشر قتيلًا، ما يجعلها الكارثة الأكثر فتكًا منذ تأسيس البلاد قبل مائة عام.

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