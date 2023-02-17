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10 تولات و30 مبخرة لتطييب الكعبة المشرفة

لقطات من استقبال المصلين في المسجد الحرام بدهن العود والبخور

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٥ مساءً
لقطات من استقبال المصلين في المسجد الحرام بدهن العود والبخور
المواطن - فريق التحرير

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تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الطيب والبخور على تبخير المسجد الحرام يوم الجمعة، بـ 30 مبخرة، وتطييب الكعبة المشرفة بتولتين من دهن العود الفاخر، عند كل فرض، أي بعدد خمس مرات، احتفاءً بقاصدي بيت الله الحرام.

وتكثف إدارة الطيب والبخور جهودها لتبخير المسجد الحرام والمصليات وحلقات تعليم القرآن الكريم والدروس العلمية بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

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الكعبة المشرفة

أما تطييب الكعبة المشرفة فيبدأ بالحجر الأسود والركن اليماني ثم الملتزم وباب الكعبة المشرفة، ثم ثوب الكعبة.

وتأتي هذه الخدمات بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد الحرام على مدار الساعة في جميع المواقع خدمةً للحرمين الشريفين وقاصديهما، وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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