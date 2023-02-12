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الهلال حقق أول ميدالية للسعودية بكأس العالم للأندية

لقطات من استقبال وزير الرياضة لـ الهلال وصيف العالم في الرياض

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ مساءً
لقطات من استقبال وزير الرياضة لـ الهلال وصيف العالم في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال وصيف كأس العالم للأندية 2022 في الرياض بعد حصولهم على الميدالية الفضية.

وزير الرياضة يتقدم الحضور

وتقدم الأمير عبدالعزيز الفيصل، الحاضرين لاستقبال وصيف العالم، بعد فوزه بالميدالية الفضية لأول مرة في تاريخه وفي تاريخ أندية كرة القدم السعودية.

إنجازات الهلال 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد نجح في التأهل إلى نهائي مونديال الأندية، ليصطدم بريال مدريد الإسباني، وخسر بنتيجة 5/3، ليحصد المركز الثاني.

وزير الرياضة والوليد بن طلال يستقبلون لاعبي الهلال

وحقق الزعيم عدة أرقام مميزة في كأس العالم للأندية، حيث إنه أصبح أول نادٍ سعودي يتأهل إلى النهائي، وحطم رقمه في آخر مشاركتين بالحصول على المركز الرابع، وهو الإنجاز ذاته الذي حققه الاتحاد في 2005.

كما أنه أصبح أول فريق في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية يسجل 3 أهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال مواجهة واحدة.

وزير الرياضة والوليد بن طلال يستقبلون لاعبي الهلال

وزير الرياضة والوليد بن طلال يستقبلون لاعبي الهلال

 

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